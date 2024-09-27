أول تعليق من بايدن على الغارة التي استهدفت حسن نصرالله في بيروت

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين الذين يسافرون معه في ولاية ديلاوير إنه ينتظر المزيد من المعلومات قبل التعليق على الضربة التي نفذتها إسرائيل، الجمعة، على بيروت، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تكن على علم ولم تشارك في عملية الجيش الإسرائيلي".

وقال بايدن: "ما زلنا نجمع المعلومات، وأستطيع أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن على علم ولم تشارك في عملية الجيش الإسرائيلي. نحن نجمع المزيد من المعلومات. سيكون لدي المزيد لأقوله عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات".

وكان مصدر أمريكي مسؤول قد صرح لشبكة CNN في وقت سابق الجمعة أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالعملية بينما كانت جارية بالفعل وكانت الطائرات الإسرائيلية في الجو حينها. وقال المسؤول: "لم يكن لدينا علم مسبق بهذا الأمر، وهذا لا يعتبر بمثابة تنبيه".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن الإخطار أُرسل "قبل وقت قصير" من الغارة، ولم تلعب الولايات المتحدة أي دور في العملية.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الضربات – التي ذكرت شبكة CNN أنها كانت تستهدف زعيم حزب الله حسن نصر الله – مبررة، رفض بايدن الإدلاء بتصريح.

وأجاب الرئيس الأمريكي: "علينا أن نحصل على المزيد من المعلومات"، وتابع: "لا أعرف ما يكفي للإجابة على هذا السؤال".

وأكد بايدن أنه "دائما قلق" حول تصاعد التوترات في المنطقة.