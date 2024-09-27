انفجارات قوية في بيروت.. والجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مقر حزب الله

(CNN) -- هزت عدة انفجارات العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، حسبما شهدت فرق CNN المتواجدة على الأرض، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف المقر المركزي لحزب الله.

وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن سمعت فرق CNN سلسلة من الانفجارات القوية للغاية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "قبل لحظات، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية الذي كان بمثابة مركز لإرهاب حزب الله. لقد تم بناء المقر الرئيسي لحزب الله الإرهابي عمداً تحت المباني السكنية في قلب بيروت، كجزء من استراتيجية حزب الله المتمثلة في استخدام الدروع البشرية".

وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع هاجم قبل قليل مقر القيادة المركزي لحزب الله الارهابي الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت".