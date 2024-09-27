(CNN) -- قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه "من السابق لأوانه" معرفة ما إذا كانت الضربة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة ناجحة.

وأضاف المسؤول: "إنها مسألة وقت..."، مشيراً إلى أن الأمر استغرق أسابيع للتأكد من "نجاح عملية إسرائيلية في قتل القيادي في حماس محمد الضيف في غزة في الصيف".

وقال المسؤول إن قرار استهداف نصرالله كان "قرارا صعبا للغاية"، وقال إن التأكيد قد يأتي في أي لحظة، مشيرا إلى أن الأمر "يعتمد على المعلومات الاستخبارية، وعادة ما يحاولون إخفاءها".

وعندما سُئل عما إذا كان نصرالله حيًا أم ميتًا بعد غارة إسرائيلية ضخمة في بيروت، قال مسؤول أمني لبناني لشبكة CNN: "نحن ننتظر".