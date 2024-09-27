(CNN)-- ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، تحدث خلالها عن آخر تطورات الصراع في المنطقة مع حماس وحزب الله.

وقال نتنياهو في كلمته: "لقد جئت إلى هنا لتوضيح الحقائق، والحقائق تقول إن إسرائيل تتوق للسلام وإسرائيل ستصنع السلام مجددا"

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بينما كان اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية قريبا جاءت لعنة 7 أكتوبر".

وتابع نتنياهو موجها رسالة إلى إيران: "لا يوجد مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه وهذا ينطبق على الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو موجها رسالته لحماس حول الرهائن: "أفرجوا عنهم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نقبل بأي دور لحماس في غزة".

وتابع نتنياهو: "لقد حول حزب الله منازل في شمال إسرائيل إلى بيوت أشباح... لن نستريح حتى يعود جميع سكان الشمال إلى منازلهم".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله بأنه "جيش إرهابي وُضع على حدود إسرائيل الشمالية"، وتابع: "حزب الله وضع صاروخا في كل مطبخ لمدني لبناني".