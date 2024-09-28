(CNN) -- ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القائد البارز في قوات الحرس الثوري الإسلامي في إيران، عباس نيلفروشان، كان من بين القتلى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نيلفروشان كان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني وكان مسؤولا عن قيادة عمليات الحرس الثوري الإيراني، وهي إحدى المنظمات الأمنية المسؤولة مباشرة عن قمع الاحتجاجات في إيران.

وكان من المفترض أن يلتقي القيادي ذو الخبرة الطويلة، الذي عمل كمستشار عسكري خلال الحرب الأهلية في سوريا، مع نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية عندما وقعت الغارة الإسرائيلية.

وتم فرض عقوبات على القيادي في الحرس الثوري من قبل الخزانة الأمريكية لدوره في قمع الاحتجاجات خلال المظاهرات الإيرانية عام 2022 بعد وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما، مهسا أميني، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.

وقُتل نصر الله، إلى جانب قادة آخرين في حزب الله، في غارة على حي الضاحية في بيروت الجمعة.