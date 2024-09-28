دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في وقت مبكر صباح السبت، أنها تتابع حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة الأردنية في العاصمة الفرنسية، باريس، الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة يوم أمس الخميس".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في البيان إن "مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة يوم أمس الخميس".

وأضاف السفير سفيان القضاة "أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".