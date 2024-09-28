(CNN)-- قرر كل من رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قطع زيارتيهما لنيويورك والعودة إلى بلديهما وذلك بعد الغارة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في بيروت، الجمعة.

وقرر ميقاتي إنهاء اللقاءات التي كان يعقدها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعودة إلى بلاده.

وقال بيان لمكتبه إن ميقاتي قرر استمرار اجتماعات الحكومة وعقد اجتماع طارئ فور عودته إلى بيروت.

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابقا عودته إلى إسرائيل من نيويورك مبكرا بعد الغارة الإسرائيلية.

وكان من المقرر أصلا أن يعود السبت بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن مكتب رئيس الوزراء قال إنه سيغادر الآن مساء الجمعة.