دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الضربة التي استهدفت حسن نصرالله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، خرج أول تعليق رسمي سوري على مقتل زعيم الجماعة التي ساندت نظام الرئيس بشار الأسد على مدى أكثر من 10 سنوات من الأزمة السورية.

وجاء في بيان مقتضب لم تتجاوز عدد كلماته الخمسين ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء السبت: "تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب اللبناني الشقيق أحزانه بمصابه الجلل باستشهاد سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله".

وأضاف البيان: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".