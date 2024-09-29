ما تقييم أمريكا بشأن احتمالية قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان؟

(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ترى أن هناك إمكانية لقيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان مع قيام الجيش الإسرائيلي بتحريك قواته إلى الحدود.

لكن المسؤولين أكدا أن إسرائيل لا يبدو أنها اتخذت قرارا بشأن ما إذا كانت سقوم بالتوغل البري.

وقال أحد المسؤولين إن التقييم الأمريكي قائما على تعبئة القوات الإسرائيلية وتطهير المناطق فيما قد يكون استعدادا للقيام بتوغل كبير.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر إن الجيش يستعد للقيام بتوغل بري، لكن هذا خيار واحد فقط قيد النظر.

والهدف المعلن لإسرائيل هو إعادة أكثر من 60 ألف مواطن إلى منازلهم في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وفي يوم الأربعاء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن بلاده تستعد لدخول محتمل لقوات برية إلى لبنان.

وقبل وقت قصير من ورود الأنباء عن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن بلاده تأمل ألا تقوم بتوغل بري في لبنان، وقال: "نفضل ألا نقوم بذلك".

