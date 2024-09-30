إسرائيل تزعم تدمير منصة إطلاق صواريخ لحزب الله قرب مطار بيروت

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الاثنين، إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي دمرت منصة إطلاق صواريخ أرض-جو وضعها حزب الله بالقرب من مطار بيروت الدولي.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، يبلغ مدى منصات الإطلاق أكثر من 50 كيلومترًا (31 ميلًا) ويمكن إطلاقها على أربعة أهداف في وقت واحد.

زعم الجيش الإسرائيلي أن منصات إطلاق الصواريخ "مخبأة داخل البنية التحتية المدنية" في جميع أنحاء لبنان و"تشكل تهديدًا للمجال الجوي الدولي". لا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

كجزء من العمليات العسكرية الإسرائيلية، قالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها ضربت مجموعة من البنية التحتية لحزب الله، بما في ذلك المقر ومرافق التخزين وقاذفات الصواريخ، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

تأتي الضربات في الوقت الذي تعتقد فيه الولايات المتحدة أن إسرائيل قد تشن في وقت قريب توغلًا بريًا أكثر محدودية في جنوب لبنان مما كان مخططًا له في الأصل بعد مناقشات بين البلدين في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، قالت مصادر إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت غارات صغيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة كجزء من الاستعدادات لهجوم بري إسرائيلي محتمل.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن جنوده يتدربون بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل لتعزيز الدفاع ويستعدون "لمراحل القتال التالية".