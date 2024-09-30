أولا بأول.. نعيم قاسم يلقي الكلمة الأولى منذ مقتل حسن نصرالله

(CNN) – ألقى نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، كلمة للمرة الأولى منذ مقتل الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، نستعرض فيما يلي أبرز ما قاله:

وقال نعيم قاسم: "خلافا لما ذكرته إسرائيل فإن حسن نصرالله لم يكن يعتزم عقد اجتماع مع 20 شخصا، بل كان معه علي كركي وعباس نيلفروشان بل كان معه قائد حرسه وآخرين من المقربين منه في الحزب".

وأضاف قاسم: "جاهزون للالتحام البري مع العدو الإسرائيلي".

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله: عملياتنا مستمرة بنفس الوتيرة... وقدرتنا العسكرية متينة وكبيرة".

وأردف قاسم: "نحن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب وهناك نواب للقادة وبدائل جاهزة".

وتابع نائب الأمين العام: "سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة... والخيارات ستكون سهلة للأننا على قلب رجل واحد".



