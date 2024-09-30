"الجبهة الشعبية" تعلن مقتل 3 من عناصرها في "غارة إسرائيلية على بيروت"

(CNN)-- أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان أن 3 من عناصرها قتلوا في "غارة جوية إسرائيلية" على بيروت في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وكانت الغارة بالقرب من جسر الكولا، وهو تقاطع رئيسي في المدينة.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها قصف موقع داخل حدود مدينة العاصمة اللبنانية في الحرب الحالية.

وقالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان، إن القتلى هم "محمد عبدالعال، عضو مكتبها السياسي ورئيس قسم الأمن العسكري، وعماد عودة، عضو قسمها العسكري وقيادتها العسكرية في لبنان، وعبد الرحمن عبدالعال".

وأضافت أنها "هي تودع أبطالها الشهداء، تتعهد لهم ولكل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل مسيرة النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات".

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه يحقق في الحادث.