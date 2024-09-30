الأمم المتحدة تكشف عن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد

(CNN) -- قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الاثنين، إن ما لا يقل عن 100 ألف مواطن لبناني وسوري في لبنان عبروا الحدود إلى سوريا “هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية”.

ونشر غراندي منشورا عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، قال فيه: "بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية – مواطنين لبنانيين وسوريين – 100,000 شخص. يستمر التدفق".

وتضاعف هذا الرقم منذ السبت الماضي، وفقا للأرقام المنشورة.

وبدأت حركة النزوح من لبنان إلى سوريا بعد ازدياد حدة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وعلى العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد.