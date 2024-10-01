(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إن جنودا من المظليين والقوات الخاصة، فضلا عن قوات الفيلق المدرع، كانوا يستعدون لعمليات "محدودة ومحددة ومستهدفة" في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود تدربوا في شمال إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد “الموافقة على الخطط”، مضيفًا أنهم “اكتسبوا مهارات وخبرة عملياتية” من العمليات العسكرية في غزة لعدة أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد تحركوا شمالاً ويعملون الآن في الساحة الشمالية بعد إجراء التعديلات اللازمة للقتال في لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء العملية البرية في لبنان ضد مواقع لحزب الله بعد اغتيال العديد من قياداته على رأسهم أمينه العام، حسن نصرالله.