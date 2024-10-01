الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة قبالة سواحل وسط البلاد

نشر الثلاثاء ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اعترض طائرة بدون طيار "فوق البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد عشرات الكيلومترات قبالة سواحل وسط البلاد خلال الليل".

ولم يقدم الجيش موقعا دقيقا لاعتراض الطائرة المسيرة أو أي تفاصيل حول الاتجاه الذي عبرت منه إلى إسرائيل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ ساعات عملية برية في لبنان ضد حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.



