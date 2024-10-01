الجيش اللبناني يرد على أنباء "انسحاب" قواته من مواقعها في الجنوب

(CNN) – رد الجيش اللبناني على الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قواته من مراكزها على الحدود الجنوبية لعدة كيلومترات تزامنا مع استعداد إسرائيل للهجوم برا على لبنان مشيرا إلى أن قواته تقوم بعملية "إعادة تموضع"، وفقا لبيان صدر الثلاثاء.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: "مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية".

وأردف الجيش اللبناني قائلا: "يهم قيادة الجيش أن توضح أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها".

وختم الجيش بالقول: "كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء بدء عملية عسكرية "محدودة" في لبنان.