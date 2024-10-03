لبنان يطلب 427 مليون دولار كمساعدة عاجلة لتخفيف أزمة اللاجئين

(CNN)-- يناشد لبنان جمع 427 مليون دولار كمساعدات لمعالجة أزمة اللاجئين التي أشعلتها الضربات العسكرية الإسرائيلية على البلاد.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ 2019، وتقول حكومته إنها بحاجة ماسة إلى 427 مليون دولار لجهود الإيواء والإغاثة التي تدعمها الأمم المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بعد أن أجبرت الغارات الجوية الإسرائيلية مئات الآلاف من الناس على ترك منازلهم.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، قال وزير الإعلام زياد المكاري إن المسؤولين اللبنانيين ناقشوا الاستجابة للأزمة مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة.

وأضاف مكاري، بحسب وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة: "ستمر جميع المساعدات من خلال آلية شفافة عبر الأمم المتحدة، مع تنسيق التنفيذ مع الدولة اللبنانية".

وتشرد ما يقدر بنحو مليون شخص في لبنان في الأسابيع الأخيرة، ولجأ الآلاف منهم إلى العاصمة بيروت، بما في ذلك في المدارس على أطراف الضواحي الجنوبية للمدينة.

وأضاف المكاري: "حاليا، تم إنشاء نحو 874 ملجأ، مع تزايد أعداد النازحين، وخاصة غير اللبنانيين، الذين يسعون للحصول على ملاجي، وتنسق الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الكافي، وضمان عدم بقاء أي شخص في الشوارع".