مصر.. مقتل مواطنين بإطلاق نار في المكسيك وبيان من وزارة الخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تداول أنباء عن مقتل مهاجرين مصريين في إطلاق نار في المكسيك، علّقت وزارة الخارجية المصرية على الحادث في بيان رسمي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الخميس: "تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ملابسات حادث إطلاق النار في المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين".

وبحسب البيان، ذكر السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن "وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي وجّه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب، والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث".

وختم البيان قائلا: "وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان".