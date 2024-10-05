مصر.. الداخلية تكشف ملابسات حادث سرقة على متن طائرة بمطار القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، ملابسات حادث سرقة قام به أجنبي لشخصين آخرين، على متن طائرة قادمة من الخارج، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قائد الطائرة في مطار القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج، بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة، لاكتشاف راكبين (يحملان جنسيات أجنبية) سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما".

وأضافت الوزارة: "بالانتقال والفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الركاب، يحمل جنسية أجنبية)، يجلس على مقربة منهما، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة بأسلوب (المغافلة) وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده".

وأردفت وزارة الداخلية المصرية قائلة: "عُثر بحوزته على (1680 دولارا أمريكيا 450 يورو، 134 دينارا أردنيا، 645 درهما إماراتيا، 6000 دينار عراقي، 440 ليرة تركية، 720 دينارا صربيا، 440 بات تايلاندي، 100 رنغت ماليزي، 25 ألف ريال كمبودي) متحصلات سرقة ركاب آخرين (غير محددين)، قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار".

وختمت الوزارة مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

ونشرت الوزارة صورة مموهة لوجه الشخص المتهم في الحادث، وبعض العملات الأجنبية التي عثر عليها بحوزته.