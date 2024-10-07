(CNN) – نشر رئيس المجلس الإسلامي العربي في لبنان والمفكر الشيعي، محمد علي الحسيني، منشورا عبر صفحته على منصة "إكس"، مساء الأحد، تضمن عبارة "اقتربت الساعة" وأعاد نشره لاحقا مع خبر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان الإثنين.

وشارك الحسيني متابعي صفحته على "إكس" صورة له في مكتبه وهو يتابع الأخبار وعلق عليها بالقول: "العد التنازلي بدأ... اقتربت الساعة... سنسمع وسنرى"، حسب قوله.

وأعاد رجل الدين اللبناني الذي يحمل الجنسية السعودية نشر المنشور نفسه مع خبر: "الجيش الإسرائيلي يُعلن "بدء عملية برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان."

وأثار الحسيني جدلا واسعا على مدار الأسابيع الماضية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بعد أن ظهر على إحدى القنوات الفضائية ودعا الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، لـ"كتابة وصيته" قبل وقت قصير من اغتياله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.