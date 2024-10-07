إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد رفع القيود

(CNN)-- قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، إنه تم استئناف الرحلات الجوية في البلاد بعد أن تراجعت هيئة الطيران المدني عن قرارها بإغلاق الممرات الجوية من الساعة 9 مساء يوم الأحد حتى الساعة 6 صباحا يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وعادت الرحلات الجوية إلى طبيعتها في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد، بعد ساعتين فقط من إلغائها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة قبل الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وستغلق إيران جزءًا من مجالها الجوي الغربي كل ليلة حتى 9 أكتوبر على الأقل، بسبب "التدريبات العسكرية"، وذلك وفقًا لإشعار موجه إلى الطيارين أصدرته هيئة الطيران المدني.

وسوف يتم إغلاق "الطرق الجوية" الأربعة التي تمر عبر المجال الجوي الغربي لإيران من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتعهدت إسرائيل بالرد بعد أن أطلقت إيران ما يقرب من 200 صاروخ عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، لم تذكر متى أو ما هو شكل هذا الانتقام.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لشبكة CNN، إن إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة استعدادًا للرد على إيران، لكنها ستتخذ قراراتها المستقلة حول كيفية الرد، مؤكدًا أن "كل شىء على الطاولة".