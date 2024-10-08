محمد بن سلمان يُطمئِن الجميع على صحة العاهل السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طمأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجميع، الثلاثاء، على صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، أن الملك سلمان يجري فحوصات طبية جراء "التهاب في الرئة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وترأس الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها في منصة إكس، أن "ولي العهد يُطمْئِنُ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته- رعاه الله- داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يجري فحوصات طبية جراء "التهاب في الرئة".

وقال الديوان الملكي، في بيان نقلته واس، إن العاهل السعودي يجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة بناء على ما أوصت به العيادات الملكية.