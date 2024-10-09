دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز اف – 18، ومصرع قائدها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت كونا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد حمد الصقر"، إفادته بـ "سقوط طائرة مقاتلة من طراز (اف - 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائدها أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمالي البلاد عصر اليوم".

باشرت فرق التحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، بحسب كونا.

من جانبها، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة الكويت وتعازيها في حادث سقوط الطائرة المقاتلة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن "دولة الإمارات تُعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم".

قبل أيام، وقعت حادثة مماثلة في إسبانيا، الجمعة، عندما لقي طيار مصرعه بعدما تحطمت طائرته المقاتلة من طراز إف-18 هورنت بالقرب من مدينة تيرويل بشمال شرق البلاد.