ولي عهد السعودية يلتقي وزير خارجية إيران

(CNN) -- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، والوفد المرافق في زيارة تأتي بوقت حساس جدا بالنسبة لطهران.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن القنصلية الإيرانية في السعودية، سيبحث عراقجي "القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك دعم شعبي فلسطين ولبنان، ووقف العدوان عليهما، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لهما".

والتقى وزير الخارجية الإيراني نظيره السعودي قبل لقائه بولي العهد خلال زيارته إلى المملكة.

وتأتي الزيارة في وقت تهدد فيه إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في 1 أكتوبر/تشرين الأول بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وأجرى عراقجي زيارتين إلى لبنان وسوريا وتسعى طهران إلى التنسيق مع جاراتها من الدول العربية والخليجية منها على وجه الخصوص.

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، ظهر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من المسؤولين السعوديين باستقبال وزير الخارجية الإيراني.