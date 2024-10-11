نشر الجمعة ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – صرح مسؤول إماراتي رفيع لشبكة CNN بأن الإمارات العربية المتحدة "تشعر بقلق بالغ" مع توسع الحرب الإقليمية وتعتقد أنه من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دورًا فعالًا لنزع فتيل التوترات.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: "في هذه المرحلة الحرجة، تعتقد الإمارات أن الدور الأمريكي القوي والفعال ضروري للغاية"، وأضاف مؤكدا على أن هناك حاجة لخفض التصعيد "على جميع الجبهات، بما في ذلك إسرائيل وإيران".

وتعد الإمارات المركز التجاري والسياحي في الشرق الأوسط، وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع كل من إسرائيل وإيران.

وقال قرقاش إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدلى بـ"تصريحات مشجعة” في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن تلك التصريحات “قوضها التصعيد الحالي”.

وصرّح بزشكيان في الأمم المتحدة بأن بلاده مستعدة للتعامل مع الغرب بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وقال إن إيران مستعدة لإلقاء أسلحتها إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه.

وقال قرقاش: "من المهم أن نكون قادرين على التفاعل بشكل إيجابي مع المشاعر التي أعرب عنها الرئيس الإيراني في نيويورك".

وتعد كل من الإمارات العربية المتحدة وإيران من المنتجين الرئيسيين للنفط، وتسيطر إيران على مضيق هرمز، الذي تمر عبره ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.

وأوصى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم توجيه إسرائيل ضربة للمصالح النفطية الإيرانية. وقد حذرت طهران في السنوات السابقة من أنه إذا لم تتمكن من بيع نفطها الخاص، فلن تسمح للآخرين في المنطقة بذلك.

وقد يؤدي انقطاع إنتاج النفط من دول الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير.

وشدد قرقاش على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.