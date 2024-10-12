الداخلية السعودية تعلن إعدام الشريهي الشمري كاشفة كيف قتل الرشيدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على قتل آخر في منطقة حائل، كاشفة طريقة تنفيذ الجريمة.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم مراد بن عبدالكريم بن مطير الشريهي الشمري - سعودي الجنسية - على قتل عبدالرحمن بن علي بن فلاح الرشيدي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم السبت بتاريخ 9 / 4 / 1446هـ الموافق 12 / 10/ 2024م بمنطقة حائل".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".