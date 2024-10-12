دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اعتداء بالضرب بحادثة في مكان عام وفيديو آخر لشجار جماعي وسط تفاعل.

وزارة الداخلية السعودية عقبت في بيانين على الحادثتين المنفصلتين، معيدة نشر لقطات "مموهة" من المقاطع المتداولة ومؤكدة إلقاء القبض على أشخاص ناشرة صورا بهم (من الظهر) بعد ضبطهم.

وقالت الداخلية في بيان نشرته على صفحتها بمنصة سناب شات حول الحادثة الأولى: "ضبطت شرطة محافظة المزاحمية على مواطن اعتدى على آخر لخلاف بينهما في مكان عام".

وفي بيان منفصل عقّبت الداخلية على الحادثة الثانية قائلة: "دارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (7) وافدين من إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام"، لافتة إلى أن جنسياتهم من باكستان وأفغانستان.