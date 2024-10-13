دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أهمية نهر النيل كمصدر أساسي للمياه في مصر، مشددا على أن الحفاظ عليه "مسألة وجود"، منتقدا المشروعات العملاقة التي تُقام على الأنهار بشكل غير مدروس، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وجاءت كلمة السيسي خلال افتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه"، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على منصة "فيسبوك".

وقال السيسي في كلمته: "لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده، بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم ، نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه، لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه، وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراء الدراسات اللازمة، وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان، وعدم الإضرار".

وأكد السيسي في كلمته: "تضع مصر المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز 98%، ولذلك، فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود، تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا، وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".

ومضى الرئيس المصري: "في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، لتؤكد مجددا هذا الالتزام، حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه، ودعم جهود الدول الأعضاء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وتقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض نهر النيل، وبتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص، مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وبناء سدود حصاد الأمطار".

وختم الرئيس المصري قائلا: "المياه هي سر الحياة، وأساس كل تقدم وتنمية، ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع من مصر- هبة نهر النيل العظيم، بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض، وبضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية".