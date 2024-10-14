مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انقلاب حافلة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون، الاثنين، جراء انقلاب حافلة على طريق الجلالة – العين السخنة بنطاق محافظة السويس.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المصرية، أن حصيلة أولية تشير إلى أن "عدد المصابين بلغ 25 مصابًا، جاري نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة... ومازالت عمليات الإنقاذ جارية".

وأضاف البيان أن هيئة الإسعاف دفعت بـ24 سيارة إسعاف مُجهزة إلى موقع الحادث على طريق الجلالة العين السخنة، في اتجاه "الزعفرانة ـ السويس".

يعتبر طريق الجلالة أحد أبرز الطرق الحيوية الرابطة بين القاهرة والسويس والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد. ويمتد بطول 82 كيلومترًا. وعادة ما تستخدمه حافلات الرحلات السياحية المتجهة إلى منتجعات البحر الأحمر.