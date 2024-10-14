دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية، الاثنين، بضبط وإحضار أستاذ جامعي، كان قد أصدر فتوى يبيح فيها سرقة المياه والكهرباء والغاز من الحكومة. كما أمرت بإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بعد الفتوى التي أثارت الجدل والانتقادات في مصر.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإبحاحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجار استكمال التحقيقات".

وكان النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، قد أمر في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وتحريض المواطنين على القيام بذلك، بعد بلاغ من وزارة الكهرباء، حسب بيان سابق للنيابة العامة.

كانت جامعة الأزهر قرّرت إيقاف الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه، بعد فتواه.

وكان الدكتور إمام رمضان قال في مقطع فيديو، تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بأقولكم اسرقوهم يرحمكم الله، أيوة أنا بأقول لكم دا، ردًا على الفيديو السابق اللي أنا أصدرت فيه فتوى أُحل فيها سرق المية وسرقة الكهرباء وسرقة الغاز، ما دام استرداد الحقوق أو بعض الحقوق عند الحكومة بيسموه سرقة، أنا بأقولكم اسرقوا حقوقكم"، حسب وصفه.

وتأتي تلك الفتوى وحالة الجدل التي أثارتها، بعد أشهر من معاناة المصررين من انقطاع التيار الكهربائي في مختلف محافظات البلاد، في حين علّقت الحكومة المصرية مؤخرا العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتًا لمدة شهرين، بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، للتخفيف من معاناة المواطنين، وأعلنت لاحقًا أنها لن تعود إلى "تخفيف الأحمال".