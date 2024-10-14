(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ضرب أهداف حزب الله في كل مكان بلبنان بما في ذلك العاصمة بيروت.

وقال نتنياهو في قاعدة تدريب لواء جولاني التابعة للجيش الإسرائيلي في مقطع فيديو نشره المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في كل مكان في لبنان - بما في ذلك بيروت".

وتعرضت قاعدة التدريب مساء الأحد لقصف بطائرة بدون طيار تابعة لحزب الله أطلقت من جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 60 شخصًا.

تأتي تصريحات نتنياهو بعد أن علمت شبكة CNN أن الضربات الإسرائيلية على بيروت توقفت في الأيام الأخيرة وسط "تفاهمات" متزايدة بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وأسفرت ضربتان إسرائيليتان عن مقتل 22 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 في بيروت، الخميس. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك ضربات على العاصمة اللبنانية، لكنها استمرت في أماكن أخرى، خاصة في جنوب البلاد.

وعبّر نتنياهو عن تعازيه لأسر الجنود الإسرائيليين الأربعة الذين قُتلوا في ضربة الأحد، مضيفًا أنه سيزور الجرحى.

وقال نتنياهو: "معًا مع الأمة بأكملها، أصلي من أجل شفائهم السريع ... نحن نواصل القتال... إننا ندفع ثمنًا مؤلمًا، ولكن لدينا إنجازات كبيرة سنواصل تحقيقها".