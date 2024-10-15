(CNN) – ارتفع عدد القتلى في غارة إسرائيلية على بلدة أيطو، ذات الأغلبية المسيحية في شمال لبنان إلى 23، مع إصابة ثمانية آخرين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في وقت سابق أن عدد القتلى ارتفع إلى 21 وأشارت إلى أن هذه الأرقام أولية، وأنها تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الرفات التي تم إزالتها من الموقع.

ودمرت غارة الاثنين مبنى بأكمله يأوي أشخاصا فروا من القصف في جنوب لبنان، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق حول الغارة.