دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب خطاب ألقاه معلنا إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، وطرحها للاستفتاء تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "لقد كان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا تاريخيا بمعنى الكلمة. فكعادته كان سمو الأمير صريحاً وشفافاً.. وما من شك في أن خطوة التغيير التي أرادها سموه وأعلنها في خطابه تصب في مصلحة البلاد في الوقت الراهن. وهي تدل كذلك على أن سموه اتخذ هذا القرار بعد ترو ودراسة مستفيضة، وأراد أن يطرحه على الشعب للاستفتاء انطلاقاً من حرص سموه على الأخذ برأي الأغلبية، وهذه هي قمة الديمقراطية والشورى. ونحن في دولة قطر نؤمن بالشورى عهداً ميثاقاً راسخاً بين الشعب والأمير تزيده الأيام والسنون قوة ومتانة".

وتابع قائلا: "أننا نثق بك يا سمو الأمير ثقة تامة لأننا خبرناك في مواقف وملمات مررنا بها، وكانت صلابتك ومواقفك الثابتة فخرا لنا واعتزازا زاد لحمتنا وإرادتنا الوطنية قوة وثباتا. وليس لدينا شك في أن ما تتخذه من قرارات ينبع من حرصكم على المصلحة العامة لبلدنا العزيز الذي ينعم بالخير والاستقرار بحمد الله.. وفقكم الله يا سمو الأمير ونحن وراءكم على الدوام في كل ما تتخذونه من خطوات وقرارات نعلم من واقع التجربة أنها لخير بلادنا دائما".

من جهتها اكتفت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني بالتعليق قائلة: "سماع وطاعة"، بتدوينة حملت مقطع فيديو للشيخ تميم بن حمد.