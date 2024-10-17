الجيش الإسرائيلي: نتحقق من احتمالية مقتل يحيى السنوار بعملية في غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُحقق في احتمالية مقتل زعيم حركة "حماس"، يحيى السنوار، في غارة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في القطاع، وفقا لبيان صدر الخميس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين. ويتحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك من احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار".

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه قائلا: "في هذه المرحلة، لا يمكن تحديد هوية الإرهابيين"، حسب تعبيره.

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه قائلا: "وفي المبنى الذي تم القضاء على الإرهابيين فيه، لم تظهر أي علامات على وجود رهائن في المنطقة".

وختم الحيش الإسرائيلي قائلا: "القوات العاملة في المنطقة تواصل عملها بالحذر المطلوب"، حسب قوله.