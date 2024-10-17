دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكمين بالإعدام بحق مواطن أردني وآخر سعودي بقضيتين منفصلتين في كل من عسير وتبوك.

وذكرت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم حسن محمد خيري مصباح طهبوب - أردني الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ حسن محمد خيري مصباح طهبوب - أردني الجنسية - يوم الأربعاء 13 / 4 / 1446هـ الموافق 16 / 10 / 2024م بمنطقة تبوك".

وفي بيان آخر قالت الداخلية: "أقدم عبد الرحمن بن زايد بن محمد السودي - سعودي الجنسية - على قتل / مازن بن مفرح بن محمد المازني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن زايـد بـن محمد السودي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 13 / 4 / 1446 هـ الموافق 16 / 10 / 2024م ، بمنطقة عسير".

وتابعت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".