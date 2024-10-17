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أمريكا توضح سبب استخدام القاذفة B-2 لضرب مواقع الحوثيين لأول مرة

الشرق الأوسط
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لقطات لـCNN.. شاهد كيف يعمل طاقم مدمرة أمريكية لصد هجمات الحوثيين

(CNN)--  قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن القوات الأمريكية نفذت "ضربات دقيقة" ضد 5 مواقع تخزين أسلحة محصنة تحت الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف أوستن، في بيان: "استهدفت القوات الأمريكية ، بما في ذلك قاذفات B-2 التابعة للقوات الجوية، العديد من المرافق تحت الأرض التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة".

 وتابع: "كان هذا عرضًا فريدا لقدرة الولايات المتحدة على استهداف المرافق التي يسعى خصومنا إلى إبعادها عن متناولهم، بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو تحصينها". 

وأكد أن "استخدام قاذفات الشبح بعيدة المدى من طراز B-2يوضح القدرات الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد هذه الأهداف عند الضرورة، في أي وقت وفي أي مكان".

وتابع: "منذ أكثر من عام، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران، والمصنفون على أنهم إرهابيون عالميون، السفن الأمريكية والدولية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن بشكل متهور وغير قانوني، وتستمر هجمات الحوثيين غير القانونية في تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية، وتهديد الكارثة البيئية، وتعريض أرواح المدنيين الأبرياء وأرواح القوات الأمريكية والشريكة للخطر".

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 وذكر أنه "أذن بهذه الضربات التي تستهدف إلحاق المزيد من التدهور بقدرة الحوثيين على مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار وحماية القوات والأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم في أحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم".

وأكد: "لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الأرواح والأصول الأمريكية وردع الهجمات ضد المدنيين وشركائنا الإقليميين وحماية حرية الملاحة وزيادة السلامة والأمن في هذه الممرات المائية للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية، وسنواصل التوضيح للحوثيين أنه ستكون هناك عواقب لهجماتهم غير القانونية والمتهورة".  

ومن جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن الضربات شارك بها القوات الجوية والبحرية، وأضافت أن "تقييم الضربات لا يزال جاريا، ولكن المؤشرات الأولية لا تظهر وقوع إصابات بين المدنيين".  

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