مصر تعلن تعديل أسعار البنزين ومشتقات الوقود ابتداء من اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر والتي تقوم بمراجعة وتعديل أسعار البنزين والمشتقات النفطية الأخرى في الدولة، عن تعديل جديد للأسعار يبدأ اليوم الجمعة الـ18 من أكتوبر.

وأعلنت اللجنة في بيان الأسعار الجديدة كالتالي وفقا لما نقلته بوابة الأهرام:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

وذكرت اللجنة في البيان: "في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر".