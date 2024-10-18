أمريكا: قصف الحوثيين بالقاذفة "الشبح" يحمل رسالة إلى إيران

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الضربة التي شنتها القاذفة من طراز B-2 (الشبح) الأمريكية على منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن كانت تهدف إلى توجيه رسالة إلى الحوثيين وغيرهم.

وخلال إفادة صحفية للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، قال له أورين ليبرمان من شبكة CNN: "لم تستخدم كلمة إيران، لكن يبدو أن هذه رسالة واضحة للغاية إلى إيران بشأن منشآتها النووية تحت الأرض".

وأجاب رايدر: "كانت بالتأكيد رسالة إلى الحوثيين، وأي خصوم محتملين آخرين يخبئون أشياء تحت الأرض، إنها رسالة إليهم أيضا".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إن الضربة كانت "دليلا فريدا" على أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف المنشآت "بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو تحصينها".