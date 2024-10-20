دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، السبت، إحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، على خلفية تقرير إخباري أثار موجة من الجدل.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن القرار يأتي بسبب تقرير إخباري قالت إنه "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".

وأكدت الهيئة أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة"، بحسب البيان.

لم يوضح بيان الهيئة ما هي القناة التلفزيونية التي قصدها القرار، لكن الساعات الأخيرة شهدت عاصفة من الجدل بعد تناقل مقتطفات من تقرير مصور بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، بثته مجموعة MBC عبر برنامجها "MBC في أسبوع".

بعد بث التقرير، اقتحم العشرات مقر إحدى شركات الإنتاج المرتبطة بمجموعة MBC في العاصمة العراقية، بغداد، فجر السبت.

لاحقًا، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، السبت، وقف عمل القناة، بسبب "انتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها" على من سمتهم "قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال".