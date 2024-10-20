الداخلية السعودية تعلن إعدام مواطن قتل والده بصورة مروعة وتكشف ما فعله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام (القتل قصاصا) بحق مواطن أقدم على قتل والده بطريقة مروعة في منطقة عسير.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم يحيى بن محمد بن يحي الشبيلي - سعودي الجنسية - على قتل/ والده، وذلك بضربه بسكين في رأسه وعنقه ويديه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم السبت بتاريخ 16 / 4 / 1446هـ الموافق 19 / 10 / 2024 م بمنطقة عسير".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".