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نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الجيش الكويتي صحة ما جرى تداوله حول وجود رحلات لنقل أسلحة من القواعد الجوية العسكرية للبلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن "رئاسة الأركان العامة للجيش (تنفي) ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".

ونقلت الوكالة عن بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي قوله إن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة".

يأتي البيان بعد رواج مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة من قاعدة علي السالم في الكويت إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية.