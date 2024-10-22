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مصر.. شعبة المخابز: زيادة جديدة في سعر الخبز السياحي بعد رفع أسعار الوقود

الشرق الأوسط
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مصر.. شعبة المخابز: زيادة سعر الخبز السياحي بنسبة 10% بعد زيادة أسعار الوقود
Credit: Roger Anis/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عن زيادة أسعار الخبز السياحي بمتوسط نسبة 10% خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود، مع الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم عند مستوى 0.2 جنيه (0.0041 دولار) للرغيف الواحد، على أن تتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج.

في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة إعداد لائحة تنظيمية للمخابز، تتضمن "جزاءات صارمة" ضد المخالفين، بعد تلقيها شكاوى بشأن مخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وفق بيان حكومي.

ويباع نوعان من الخبز في مصر؛ الأول مُدعم لحاملي البطاقات التموينية بسعر 5 قروش (0.0041 دولار) بوزن 90 جرامًا بحد أقصى 5 أرغفة لكل فرد يوميًا، والثاني سياحي يتم بيعه بأسعار تتجاوز الجنيه وبوزن أقل من المدعم.

ورفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم، في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا بنسبة 300% من 5 قروش (0.0010 دولار) إلى 20 قرشًا (0.0041 دولار)، وتتحمل الدولة نحو 97.2 مليار جنيه (1.995 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز بإجمالي عدد أرغفة يصل إلى 97.7 مليار رغيف سنويًا، وفق بيانات وزارة المالية للسنة المالية الحالية.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، إن أسعار الخبز السياحي سترتفع بمتوسط نسبة 10% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنفيذًا لتوصيات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المصري، رفعت الحكومة المصرية، بداية من الجمعة الماضي، أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 8-17%. وشمل القرار زيادة سعر السولار- المستخدم في إنتاج الخبز - ليصل إلى 13.5 جنيه (0.28 دولار) للتر بنسبة زيادة 17%.

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة سعر السولار ينعكس على ارتفاع تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز بقيمة 30 جنيهًا (0.62 دولار) مما سيرفع التكلفة على أصحاب المخابز، الذين ينتظرون صدور قرار بزيادة سعر رغيف الخبز السياحي، في حين ستتحمل الدولة تكلفة فارق إنتاج رغيف الخبز المدعم.

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في نفس السياق، قال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، إن أصحاب المخابز ينتظرون صدور توجيهات من وزارة التموين بشأن أسعار رغيف الخبز السياحي، بعدما ارتفعت تكلفة التصنيع نتيجة زيادة سعر الوقود وتكلفة العمالة والنقل مما يتطلب ضرورة تحريك أسعار الخبز السياحي لتتماشى مع ارتفاع التكلفة، حسب قوله.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن بعض المخابز حركت أسعار الخبز السياحي، وتنوعت نسب الزيادة بين المناطق المختلفة في أرجاء القاهرة الكبرى، مؤكدًا استقرار أسعار الخبز المدعم بسبب تحمل الدولة تكلفة التصنيع.

وأعلن بيان لوزارة التموين "تكثيف الحملات التفتيشية للتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين".

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