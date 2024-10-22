دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت حفاوة وترحيب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، لدى وصولهما إلى المملكة العربية السعودية، تفاعلا.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله، لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وصافح ولي العهد السعودي الملك عبدالله وولي عهده لدى نزولهما من الطائرة، وتبادل معهما العناق والترحيب، بحسب لقطات فيديو مصورة نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

ثم اصطحب الأمير محمد بن سلمان كلا من العاهل الأردني وولي عهده، وقاد بهما السيارة بنفسه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، إن العاهل الأردني وولي عهده وصلا إلى الرياض، وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في الاستقبال كل من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، والسفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف، اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة، هيثم أبو الفول، طبقا لما أوردت وكالة "واس".