(CNN)-- قال الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "عدوًا من الداخل" سرب معلومات استخباراتية أمريكية سرية للغاية حول خطط إسرائيل للانتقام من إيران.

وقال ترامب، في مائدة مستديرة مع قادة الأعمال اللاتينيين في دورال بولاية فلوريدا، الثلاثاء: "حدث شيء سيئ اليوم، ربما سمعتم. الآن لا تغطي الصحافة الأمر كثيرًا، وهو أمر لا يصدق. ربما وزارة الدفاع لدينا أو شخص ما، على أي حال، تم تسريبه. الخطة العسكرية بأكملها لإسرائيل. الخطة العسكرية. الخطط التي لديهم على أعلى مستوى. تم تسريبها. معلومات سرية للغاية. تم تسريبها من قبل شخص ما، ليس لديهم أي فكرة عن من فعل ذلك. هل يمكنك أن تتخيل أنك تخوض حربًا ولديك أمريكيون، كارلوس، هل يمكنك أن تتخيل أي شيء من هذا القبيل؟ هل سمعت هذا؟"

يبدو أن كارلوس ترامب الذي أشار إليه هو عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا كارلوس جيمينيز.

واصل ترامب، قائلا: "لقد سربوا كل المعلومات حول الطريقة التي ستقاتل بها إسرائيل وكيف ستقاتل وأين ستذهب. شخص ما، من فعل ذلك؟ هل يمكنك أن تتخيل شخصًا يفعل ذلك؟ هذا هو العدو، أعتقد أنه ربما يكون العدو من الداخل، كما أتحدث عنه. لدينا عدو من الداخل، يكرهون الحديث عنه".

وأفادت شبكة CNN أن المعلومات الاستخباراتية التي تم تسريبها تم تصنيفها على أنها سرية للغاية ولديها علامات تشير إلى أنها مخصصة فقط للولايات المتحدة وحلفائها في "العيون الخمس" - أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. تصف الوثائق الاستعدادات التي يبدو أن إسرائيل تقوم بها لضربة ضد إيران. تقول إحدى الوثائق، التي تقول إنها تم تجميعها من قبل وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، إن الخطط تنطوي على نقل إسرائيل للذخائر.

وسبق أن اقترح ترامب قيام الجيش بالتعامل مع ما أسماه "العدو من الداخل" في يوم الانتخابات. وفي وقت لاحق، وصف النائبين الديمقراطيين آدم شيف ونانسي بيلوسي بأنهما "عدوان من الداخل".

وأشار ترامب دون دليل إلى أن حملة هاريس تكذب بشأنه في الدعاية الانتخابية، وقال إنه سأل محاميه عما إذا كانت هناك "محكمة يمكنها أن تفعل شيئًا حيال ذلك".

في المائدة المستديرة التي حضرها قادة الأعمال اللاتينيون، بما في ذلك بوب أونان، الرئيس التنفيذي لشركة جويا فودز، تحدث ترامب كثيرًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا ولم يذكر أي شيء يتعلق بالناخبين اللاتينيين.

في مرحلة ما، كان ترامب يتحدث عن حقل شمسي رآه وقال إنه "يبدو وكأنه جحيم، وترى الأرانب تصطاد فيه، كما تعلمون، بالنسبة للمدافعين عن البيئة، إنه أمر فظيع".