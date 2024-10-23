نشر الأربعاء ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، خلال قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة كازان الروسية، إن "نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب" يجري تشكيله.

وصرّح بوتين لزعماء الدول الأعضاء خلال كلمته الافتتاحية، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جارية".

وقال الرئيس الروسي إن أكثر من 30 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس.

وتأسست الكتلة في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب أفريقيا في العام التالي.

وأصبحت أربع دول أخرى هي إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، أعضاء في الكتلة في بداية هذا العام. ودُعيت كل من السعودية والأرجنتين للمشاركة في قمة العام الماضي.

وفي حديثه الأربعاء، أقر بوتين بـ "الاهتمام غير المسبوق" الذي أظهرته دول "جنوب العالم" في الانضمام إلى الكتلة، لكنه أضاف قائلا: "في الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على التوازن وعدم السماح بانخفاض فعالية البريكس"".

وقال بوتين إن الأعضاء "يدافعون عن المساواة وحسن الجوار والاحترام المتبادل" و"لهم تأثير إيجابي حقيقي" على الاستقرار العالمي.

وتداول عدد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر صورة جماعية للقادة التسعة المشاركين في القمة.