(CNN)-- دُمر مبنيين متعددي الطوابق في الضاحية الجنوبية لبيروت في ضربة صاروخية، الثلاثاء، وفقًا لتحليل شبكة CNN لفيديو تم التقاطه في مكان الحادث.

وتُظهر مقاطع فيديو للضربة طائرات تحلق فوق المباني في حي الغبيري، جنوب العاصمة اللبنانية. ويُرى صاروخ يضرب أحد المبنيين، ثم ينهاران على الأرض في غضون ثوانٍ.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن منطقة الغبيري تعرضت لثلاث ضربات على الأقل، الثلاثاء. وجاءت التقارير الأولية عن الضربة حوالي الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

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وقبل أكثر من 30 دقيقة بقليل من الضربة، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أمرًا بإخلاء المباني على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر خريطة على موقع إكس مع مبنيين مميزين باللون الأحمر في الساعة 2:10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وكتب أدرعي: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطة المرفقة وتلك المجاورة لها في الغبيري". وأضاف: "أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، والتي سيتحرك جيش الدفاع ضدها في المستقبل القريب".

كان رئيس قسم العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، يعقد مؤتمرًا صحفيًا في الحي في ذلك الوقت، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

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ويبدو أن الصواريخ المستخدمة في الضربة هي من مجموعة توجيه القنابل Spice 2000، وفقًا لما قاله خبير المتفجرات وعضو فريق التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأمريكي تريفور بول لشبكة CNN.

وقال باتريك سينفت، منسق الأبحاث في خدمات أبحاث التسلح (ARES)، سابقًا لشبكة CNN إن مجموعة Spice 2000 "يمكن ربطها بمجموعة متنوعة من القنابل الجوية غير الموجهة التي يبلغ وزنها 2000 رطل، وتحويلها إلى ذخائر دقيقة للغاية".