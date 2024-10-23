داخلية الكويت تقبض على أردني بكمين أمني وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، إلقاء القبض على مواطن أردني الجنسية على خلفية حيازة مواد مخدرة.

ونشرت الداخلية الكويتية صورة للمواطن الأردني "مموه الوجه" دون الكشف عن اسمه بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في رصد ومتابعة كل من يحاول الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة العاصمة (مكتب مباحث جابر الأحمد) من ضبط شخص (أردني الجنسية) يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار".

وتابعت الداخلية الكويتية: "بعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني تم ضبطه في كمين أثناء بيع أقراص الليريكا، وأرشد عن كمية من المؤثرات العقلية، وعثر بحوزته على نحو 500 حبة متنوعة من المؤثرات العقلية، وتم إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".