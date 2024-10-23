أردوغان يعلق على هجوم شركة الصناعات الجوية في أنقرة

(CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن "الهجوم الإرهابي" على مشارف أنقرة في تركيا استهدف "بقاء بلادنا" و"سلام أمتنا".

وكتب أردوغان على موقع إكس، الأربعاء، أن الهجوم على شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) كان أيضًا "هجومًا خبيثًا" على مبادرات الدفاع التركية، مشيرًا إلى المبادرات كرمز للمثل الأعلى للبلاد المتمثل في تركيا المستقلة تمامًا.

وقال الرئيس التركي: "يجب أن تعلم أمتنا أن الأيدي القذرة التي تمتد إلى تركيا سوف تنكسر بالتأكيد؛ لن يتمكن أي هيكل أو منظمة إرهابية أو أي تركيز شرير يستهدف أمننا من تحقيق أهدافه".

وتابع: "ستستمر معركتنا ضد جميع أنواع التهديدات الإرهابية وأنصارها بعزم وعزيمة وبطريقة متعددة الأبعاد".

وعبر أردوغان عن تعازيه لأولئك الذين قتلوا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وقال: "أتقدم بأطيب تمنياتي لأمتنا والموظفين المخلصين في شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، مصدر فخر لصناعتنا الدفاعية".