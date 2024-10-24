(CNN)-- من المتوقع أن يعقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع في قطر لإعادة بدء المحادثات حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتملين ووقف إطلاق النار في غزة، حسبما قال مصدر مطلع على الاجتماع لـ CNN.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يستضيف رئيس الوزراء القطري الاجتماع الأحد، الذي سيضم مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنيع.

وستتم مناقشة آفاق مقترح جديد، وفق معايير ما كان يجري مناقشته خلال الصيف قبل انهيار المحادثات.

وقال المصدر إنه لا يزال من غير الواضح من الذي سيتحدث باسم "حماس" في غزة، لكن نقطة الاتصال الرئيسية بالحركة خارج غزة في المفاوضات هو خليل الحية.

وأشار المصدر إلى أنه منذ مقتل زعيم "حماس" يحيى السنوار، يبدو أن الذراع السياسي للحركة يتمتع بنفوذ أكبر.

وأعادت قطر التواصل مع المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة بعد مقتل السنوار في غزة الأسبوع الماضي، حسبما قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وصرّح رئيس الوزراء القطري: "عقدنا بعض الاجتماعات معهم في اليومين الماضيين، أعتقد أنه ليس هناك وضوح بشأن طريق المضي قُدما".

وقال آل ثاني إن موقف حماس بشأن وقف إطلاق النار ومحادثات الرهائن لم يتغير منذ آخر محاولة للتأمل.

والأسبوع الماضي، قال الحيّة إنّ الرهائن لن يطلق سراحهم إلاّ إذا انتهت الحرب في غزة، وانسحبت القوات الإسرائيلية من القطاع، وأُطلق سراح السجناء الفلسطينيين، وقد أرسلت تلك المطالب الرئيسية التي طرحت على الوسطاء عدة مرات خلال العام الماضي والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن وفداً من حماس موجود في مصر "اليوم" لإجراء "مباحثات".