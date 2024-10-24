دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو لحظة وصوله إلى مدينة كازان الروسية وسماعه يقول كلمة باللغة الروسية خلال مراسم الاستقبال.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وسائل إعلام محلية سعودية منها قناة الإخبارية السعودية التابعة للحكومة، حيث يسمع فيها الأمير فيصل يقول "سباسيبا" باللغة الروسية أو ما يعني "شكرا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسوية في تقرير إلى أنه و"نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة قازان الروسية، لترؤس وفد المملكة في قمة بريكس بلس 2024 في روسيا".

وبين تقرير الخارجية السعودية أن حضور المملكة جاء "كدولة مدعوة للانضمام للمجموعة".